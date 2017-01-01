Дом-пулю в Иванове готовят к сносу





31 июля 2017 года УМВД России по Ивановской области объявило конкурс на изготовление проекта на демонтаж аварийного объекта. Адрес - проспект Ленина, 37, корпус А. Это как раз то самое знаменитое здание полиции, где 9 лет назад произошел крупнейший пожар.

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