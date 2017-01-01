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Новости

54 минуты назад

Дом-пулю в Иванове готовят к сносу


31 июля 2017 года УМВД России по Ивановской области объявило конкурс на изготовление проекта на демонтаж аварийного объекта. Адрес - проспект Ленина, 37, корпус А. Это как раз то самое знаменитое здание полиции, где 9 лет назад произошел крупнейший пожар.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: дом-пуля снос
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									spark_37								
							
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  • 46 минут назад
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							Лучше бы снесли дом на пл.Революции.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • 28 минут назад
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							Ну да, в Иванове же целая куча исторических зданий. Одним больше, одним меньше... Снитко, гори в аду!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 23 минуты назад
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							а что это торговый центр там не сделали?? как то не по людски								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									никто-не-совершенен								
							
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  • 14 минут назад
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							А где говорливые "меценаты" типа Кирилла Игнатьева? Вот как раз поле деятельности всяких "Ахердозоров"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 4 минуты назад
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							А участок уже наверное купил Фероян и готов уже проект под названием "Берёза"))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге
				
сегодня, 12:05

				

				Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге 
								

					
	 С начала 2017 года это уже 16-й погибший на воде в Ивановской области
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове неизвестные облили краской 40 машин
				
сегодня, 10:26

				

				В Иванове неизвестные облили краской 40 машин 
									
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов
				
сегодня, 09:28

				

				В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов 
									
								

					
	 Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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