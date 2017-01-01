Новости
54 минуты назад
Дом-пулю в Иванове готовят к сносу
31 июля 2017 года УМВД России по Ивановской области объявило конкурс на изготовление проекта на демонтаж аварийного объекта. Адрес - проспект Ленина, 37, корпус А. Это как раз то самое знаменитое здание полиции, где 9 лет назад произошел крупнейший пожар.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
- оцените новость:
-
(1)
- 609
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- spark_3746 минут назадЛучше бы снесли дом на пл.Революции.
-
- 12312328 минут назадНу да, в Иванове же целая куча исторических зданий. Одним больше, одним меньше... Снитко, гори в аду!
-
- макссс23 минуты назада что это торговый центр там не сделали?? как то не по людски
-
- никто-не-совершенен14 минут назадА где говорливые "меценаты" типа Кирилла Игнатьева? Вот как раз поле деятельности всяких "Ахердозоров"!
-
- Тутошний Я4 минуты назадА участок уже наверное купил Фероян и готов уже проект под названием "Берёза"))))
Новость дня
сегодня, 12:05Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге
С начала 2017 года это уже 16-й погибший на воде в Ивановской области
-
(0)
- 2258
сегодня, 10:26В Иванове неизвестные облили краской 40 машин
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО, ВИДЕО
-
(0)
- 6154
сегодня, 10:06В Иванове спасатель забрался на балкон 5 этажа, чтобы помочь глухонемому ребенку
-
(0)
- 2162
сегодня, 09:28В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов
Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО
-
(1)
- 5214