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Молодая семья из Ивановской области выиграла в лотерею квартиру
Супруги Валентина и Николай Кожемяк из Ивановской области в ходе 238-го тиража «Жилищной лотереи» стали обладателями квартиры.
По утверждению пары, инициатором покупки был Николай. После Нового года мужчина решил попытать удачу и стал приобретать лотерейные билеты.
Счастливый билет Николай купил в киоске по дороге домой. О результате тиража узнал из эфира телевизионной программы «Счастливое утро».
«За секунду до победы я, как заведенный, повторял оказавшееся впоследствии судьбоносным число 33. А потом, поняв, что именно оно выпало, начал радоваться как ребенок и звать Валю, чтобы скорее ей все рассказать», - рассказывает победитель.
Фантастическая новость не оставила равнодушными ни близких, ни друзей семьи. Все они знали, как сильно супруги мечтают жить отдельно от родителей. У Валентины и Николая трое очаровательных детей. Совсем недавно семья построила собственный дом. Победители решили получить свой выигрыш в денежном эквиваленте и потратить на ремонт и обустройство коттеджа.
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Комментарии (1)
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- Тутошний Я2 минуты назадПоздравляю! Счастливчики) Бог не мошка,видит немножко)))
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