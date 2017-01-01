Молодая семья из Ивановской области выиграла в лотерею квартиру

Победители решили забрать выигрыш деньгами - ФОТО





Супруги Валентина и Николай Кожемяк из Ивановской области в ходе 238-го тиража «Жилищной лотереи» стали обладателями квартиры.

По утверждению пары, инициатором покупки был Николай. После Нового года мужчина решил попытать удачу и стал приобретать лотерейные билеты.

Счастливый билет Николай купил в киоске по дороге домой. О результате тиража узнал из эфира телевизионной программы «Счастливое утро».

«За секунду до победы я, как заведенный, повторял оказавшееся впоследствии судьбоносным число 33. А потом, поняв, что именно оно выпало, начал радоваться как ребенок и звать Валю, чтобы скорее ей все рассказать», - рассказывает победитель.

Фантастическая новость не оставила равнодушными ни близких, ни друзей семьи. Все они знали, как сильно супруги мечтают жить отдельно от родителей. У Валентины и Николая трое очаровательных детей. Совсем недавно семья построила собственный дом. Победители решили получить свой выигрыш в денежном эквиваленте и потратить на ремонт и обустройство коттеджа.

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