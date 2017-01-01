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17 минут назад

Пропавший в Иванове пациент больницы найден

ФОТО


Как мы сообщали ранее, вчера в областном центре пропал 53-летний Трунов Павел Алексеевич. Во второй половине дня мужчина ушел из здания 3 корпуса областной клинической больницы и исчез. Сообщалось также, что Павел Трунов был дезориентирован, плохо видит и нуждается в помощи. К его поискам подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Иваново».

Сегодня вечером на горячую линию волонтеров поступил звонок: «потеряшку» 6 часов назад видели на остановке около ТЦ «Евролэнд». И вскоре после этого пришла весть, что мужчина найден, жив. Что с ним произошло и как он оказался на остановке, пока неизвестно.

Фото: ВКонтакте / "Лиза Алерт Иваново"



ключевые слова: поиск розыск добровольцы ПСО "Лиза Алерт Иваново"
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