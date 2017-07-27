Последствия урагана на улице Минской в Иванове ликвидированы не до конца

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27 июля во время грозы и шквалистого ветра в областном центре было повалено не менее 14 деревьев. Одно из них упало на кровлю дома по адресу ул. Минская, 130. На место происшествия для проведения обследования выезжали специалисты муниципального жилищного контроля.

Дом 130 на ул. Минской обслуживает ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания». По словам замдиректора УК Ксении Матвеевой, последствия урагана начали устранять незамедлительно. В первой половине дня 28 июля упавшее дерево было спилено.

Как сообщила инспектор муниципального контроля Екатерина Исаева, сотрудники мэрии установили, что кровля дома не имеет повреждений. «Спил дерева произведён. Однако порубочные остатки вывезены лишь частично. Таким образом, работы произведены не до конца. В адрес управляющей компании будет направлено предписание по устранению в течение 20 рабочих дней выявленных нарушений в содержании общего имущества дома», - добавила специалист муниципального жилищного контроля.

Кроме того, специалисты городского управления ЖКХ проводят проверку по факту падения дерева во дворе дома №98 все на той же улице Минской. По информации управляющей компании ООО «Гарант-Сервис», упавшее дерево распилено. УК направила заявку на вывоз остатков.

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