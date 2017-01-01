Несанкционированные свалки в Пестяковском районе причинили вред почвам почти на 5 млн рублей

Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки





Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по фактам организации несанкционированных свалок отходов на территории Пестяковского района. В результате было установлено, что размер вреда, причиненного почвам незаконными помойками, составил более 4 миллионов 800 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено 4 уголовных дела по факту порчи земли. В адрес главы Пестяковского района внесено представление об устранении природоохранного законодательства.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения в деятельности ООО «Управляющая компания», которая в течение 6 месяцев занималась сбором и транспортированием отходов, не имея на то предусмотренную законодательством лицензию. В отношении ООО и виновного должностного лица возбуждены административные производства.

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