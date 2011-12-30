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49 минут назад
Сергей Зобнин: "Бизнесмен Шевцов дезинформирует жителей области"
В Правительстве области прокомментировали заявления о фальсификациях в результате реализации ФЦП "Плес"
Бывший глава города Плеса Алексей Шевцов в своем недавнем интервью заявил, что федеральная целевая программа, посвященная развитию так называемого Плёсского кластера, "...была подменена проектом присвоения и произвольного использования федеральных средств", а вместо выполнения программы "...произошла огромных размеров фальсификация".
Исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Сергей Зобнин категорически не согласен с такой оценкой и так прокомментировал для ivanovonews ситуацию с реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)":
ПОЧЕМУ ШЕВЦОВ "ДЕЗИНФОРМИРОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ"
- В последнее время мы наблюдаем активизацию информационной кампании о реализации федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ в части Плёса. Налицо намеренная дезинформация жителей Ивановской области. В чем причина, предположить нетрудно: вероятно, сказывается обида некоторых участников, в частности, господина Шевцова на то, что его компания, не выполнив задач ФЦП, не смогла участвовать в программе.
Изначально эта компания, действительно, подавала заявку на участие в программе по поселению Утёс, но никаких документов, подтверждающих объем финансирования, а также инвестиционных планов развития территорий к заявке предоставлено не было. У экспертов сложилось мнение, что имела место попытка капитализировать недорогие земельные ресурсы, обеспечив их инженерной и транспортной инфраструктурой за федеральные средства.
БЫЛИ НАЙДЕНЫ ДРУГИЕ КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРОВАВШИЕ В ПЛЕС
В этой ситуации из-за недееспособности отдельных участников областное правительство было вынуждено искать других партнеров для развития Плеса и реализации федеральной целевой программы.
И их было найдено немало – это и российско-французская компания «Проект-Плес», которая уже этой осенью планирует открыть оздоровительный центр в Плесе; и фонд «Дар», благодаря которому в Плесе построены «Левитан-холл» и Центр зимних видов спорта в Миловке, реконструирован музей пейзажа и отреставрированы Воскресенский собор и комплекс на горе Левитана с храмом «Над вечным покоем». К реализации программы были привлечены такие известные ивановские компании как ГК «РИАТ» и «Купец», знаменитый гостевой дом «Частный визит».
Благодаря принципу государственно-частного партнерства, в сотрудничестве с этими и другими инвесторами за 6 лет реализации программы удалось создать туристически-привлекательный облик Плеса, сохранив при этом его историческую идентичность. Спустя время можно абсолютно уверенно заявить, что решение об исключении одного несостоятельного инвестора с абстрактным проектом «Потаенной России» и привлечение к реализации ФЦП группы серьезных инвесторов, способных значительные средства вложить в этот проект, было абсолютно верным.
ИВАНОВСКИЙ РЕГИОН БЫЛ ОТМЕЧЕН В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ
Туристический поток в Плес за последние годы, в том числе благодаря новым и отреставрированным туристическим объектам, серьезно увеличился. При этом отмечу, что реализация ФЦП завершается лишь в конце этого года, и сейчас идет активная фаза по вводу объектов, построенных за федеральные и областные средства, в эксплуатацию.
Попытки спекулировать на этой теме и не замечать реальные факты обречены на провал.
Не далее как 21 июля этого года руководитель Федерального агентства по туризму РФ Олег Сафонов, подводя промежуточные итоги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», отметил ивановский регион в числе наиболее успешных территорий по реализации программы.
Так, по итогам 2016 года общий объем турпотока в регион составил порядка 890 тыс. человек, за 6 лет он возрос более чем на четверть миллиона человек.
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения составила более 72 тыс. кв. метров, увеличившись за 6 лет на треть.
Объем платных туристических услуг, оказанных населению, с 2011 года увеличился более чем на 70% и составил по итогам минувшего года 750,5 млн рублей.
Значительная часть туристов посетила именно Плес. Так, если в 2011 году Плес посетили 127 тысяч человек, то в 2016 году – уже 370 тысяч человек.
ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПЛЕСЕ - МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
Федеральная целевая программ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и создание в ее рамках туристско-рекреационного кластера «Плес», стали стимулом для развития «волжской жемчужины».
В 2011-2017 годах на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов в г. Плесе из федерального бюджета направлено свыше 1,6 млрд рублей, из бюджета Ивановской области – более 370 млн рублей.
Бюджетные вложения привели к значительному росту частных инвестиций в создание и модернизацию объектов туриндустрии: в 2011 – 2016 гг. они составили в суммарном объеме почти 4,9 млрд рублей.
Благодаря этому в Плесе создана необходимая для туристского центра инфраструктура: автомобильные дороги, газопроводы и блочно-модульные котельные; реконструированы электроподстанции и сети теплоснабжения; благоустроены пляжи, набережная реки Волги и Торговая площадь.
НОВЫЙ ПРИЧАЛ УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО "ВОДНЫХ ТУРИСТОВ" ПОЧТИ В 3 РАЗА
На средства инвестора построен новый причал для круизных судов, в связи с открытием которого в 2015 году значительно увеличилось число заходов судов в город и количество туристов, прибывших в город речным транспортом.
Если в 2014 году город Плес таким образом посетили порядка 11 тысяч «водных» туристов, в 2015 году – было уже 170 судозаходов и 17,5 тысяч туристов.
В прошлом году Плес принял порядка 40 тысяч туристов по воде (почти 200 судозаходов), с начала навигации 2017 года в Плес зашли 120 судов, на которых прибыли свыше 31 тысячи туристов.
ПЛЕС - КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КУРОРТ
Важнейшей составляющей превращения Плеса в круглогодичный курорт стало открытие в 2011 году горнолыжного курорта «Милая гора». В настоящее время этот горнолыжный комплекс принимает за сезон свыше 20 тысяч человек.
Создание туристско-рекреационного кластера «Плес» стимулировало инвесторов на строительство гостиниц, гостевых домов, мини-отелей.
С начала реализации программы на территории Плеса было построено 12 отелей и более 20 гостевых домов. С учетом известных, зарекомендовавших себя здравниц - санаториев «Плес» и «Актер-Плес», пансионата с лечением «Плес» - в городе имеется порядка 1,6 тысячи мест, готовых принять туристов.
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