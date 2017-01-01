В Ивановской области разрешено убить 8 медведей, 2 рыси, 6 пятнистых оленей и более 420 лосей

В регионе утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов





Утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской области на период до 1 августа 2018 года. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Ивановской области Сергей Зобнин.

Напомним, с сегодняшнего дня открывается сезон охоты. В Ивановской области к охотничьим ресурсам относятся 76 видов животных, постоянно или временно обитающих на территории региона. Это пернатая дичь, пушные животные и копытные.

Без ограничений охота разрешена на все обитающие виды, за исключением видов, добыча которых лимитируется. В частности, в сезоне охоты 2017-2018 годов лимиты добычи на барсука установлены в объеме 17 особей, на бурого медведя – 8 особей, на пятнистого оленя – 6 особей, на лося – 422 особи, на рысь – 2 особи.

В департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области сообщили, что лимиты добычи барсука, бурого медведя, выдры, пятнистого оленя, благородного оленя, лося, рыси установлены на основании данных государственного мониторинга численности в соответствии с требованиями федерального законодательства. Обосновывающие материалы имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы.

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