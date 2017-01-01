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сегодня, 15:00
В Иванове легковая иномарка врезалась в троллейбус
Пострадала пассажирка общественного транспорта – ФОТО
ДТП случилось 31 июля около 5 часов вечера на перекрестке улиц Ермака и Войкова в областном центре. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с троллейбусом.
В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка электротранспорта. С ушибом обеих голеней ее доставили в 1-й травмпункт.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП легковушка троллейбус
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В 17ть солнце могло ослепить троля из за здания - мог тупо не увидеть, так же мог и не увидеть пешебродов на том пешеходном переходе.
- Хорошо что без жертв. Пешеброды - мотайте на ус.