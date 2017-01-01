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Новости

сегодня, 15:00

В Иванове легковая иномарка врезалась в троллейбус

Пострадала пассажирка общественного транспорта – ФОТО


ДТП случилось 31 июля около 5 часов вечера на перекрестке улиц Ермака и Войкова в областном центре. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка электротранспорта. С ушибом обеих голеней ее доставили в 1-й травмпункт.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка троллейбус
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							Слепошарый таксос не заметил синего великана? - Как так?
    
В 17ть солнце могло ослепить троля из за здания - мог тупо не увидеть, так же мог и не увидеть пешебродов на том пешеходном переходе.
    
 - Хорошо что без жертв. Пешеброды - мотайте на ус.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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