В Иванове легковая иномарка врезалась в троллейбус

Пострадала пассажирка общественного транспорта – ФОТО





ДТП случилось 31 июля около 5 часов вечера на перекрестке улиц Ермака и Войкова в областном центре. 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка электротранспорта. С ушибом обеих голеней ее доставили в 1-й травмпункт.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД

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