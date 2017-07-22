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Новости

сегодня, 14:40

Ивановец, позировавший в образе Гитлера, наказан судом за распространение нацистской символики

ФОТО

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области выявили факт публичной демонстрации запрещенной федеральным законодательством нацистской атрибутики. Установлено, что 31-летний ивановец на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозапись с государственным флагом нацистской Германии в период с 1935 по 1945 годы, являющийся официальным государственным символом Третьего Рейха.

По материалам, собранным оперативниками, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Материалы данного дела были направлены в Советский районный суд г. Иваново. Сегодня, 1 августа, состоялось его рассмотрение. На гражданина по решению суда наложен административный штраф в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Как нам стало известно, речь идет о том самом ивановце, стороннике Алексея Навального, который позировал в образе Гитлера и выкладывал эти фото в соцсети на всеобщее обозрение. Подробнее об этом - здесь.


ключевые слова: нацистская символика распространение суд
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Не заметил что-то нацисткой атрибутики на нём. Но в том что он баран, в 31 год заниматься подобной ахинеей -нет сомнения. Потому в место штрафа на принудительные отработки-в поле))) на денёк было бы полезнее и в каком-то плане выгоднее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
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										0
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							Вот слово "Публичное" - тут не уместно, - он на площади это показывал? Нет! - Вконтакте выложил? - Какая то говносеть  теперь публичный орган государственной власти, с орденами и медалями как "Комсомольская правда"?
    
 - Не порите чушь! - Отключите этим дармоедам уже интернет!
    
 - Пускай наркоманов по лесам лучше ловят, эти гадёныши по GPS заначки раскладывают, каждый день вижу по несколько дуремаров - бегают в охоту на лис играют, как наиграются - сидят на кортках шмаль дуют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 35 минут назад
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										0
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							Тут, возможно, замысел подпортить репутацию Навального. Уж очень старательно к нему  пытаются притянуть за яйца этого местного пародиста. С тем же успехом можно писать профессии тех, кто попал в аварию на машине. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Снайпер								
							
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  • 40 минут назад
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										0
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							А ещё надо привлечь к ответственности всех режиссёров, снявших фильмы о войне, где есть нацистская символика.  И актеров, снявшихся в тех фильмах.  А так же руководителей телеканалов, показывающих те фильмы, привлечь за распространение. В том числе и снятых в советское время. Особенно за "Семнадцать мгновений весны".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
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										0
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							Каждый,кто в детстве собирал монеты должен выброситьнацистские.
    
Также нельзя публиковать фото с ветеранами, фото оттуда.
    
Нельзя играть в спектаклях, посвяженных войне.
    

    
Да, если, конечно, ты не получаешь бабло из бюджета. Тогда можно. И зиговать и маршировать, и рисовать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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