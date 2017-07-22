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22.07.2017 18:11Ивановский сторонник Навального позирует в образе Гитлера
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Ивановец, позировавший в образе Гитлера, наказан судом за распространение нацистской символики
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области выявили факт публичной демонстрации запрещенной федеральным законодательством нацистской атрибутики. Установлено, что 31-летний ивановец на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозапись с государственным флагом нацистской Германии в период с 1935 по 1945 годы, являющийся официальным государственным символом Третьего Рейха.
По материалам, собранным оперативниками, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).
Материалы данного дела были направлены в Советский районный суд г. Иваново. Сегодня, 1 августа, состоялось его рассмотрение. На гражданина по решению суда наложен административный штраф в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.Как нам стало известно, речь идет о том самом ивановце, стороннике Алексея Навального, который позировал в образе Гитлера и выкладывал эти фото в соцсети на всеобщее обозрение. Подробнее об этом - здесь.
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- Пускай наркоманов по лесам лучше ловят, эти гадёныши по GPS заначки раскладывают, каждый день вижу по несколько дуремаров - бегают в охоту на лис играют, как наиграются - сидят на кортках шмаль дуют.
Также нельзя публиковать фото с ветеранами, фото оттуда.
Нельзя играть в спектаклях, посвяженных войне.
Да, если, конечно, ты не получаешь бабло из бюджета. Тогда можно. И зиговать и маршировать, и рисовать...