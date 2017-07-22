Ивановец, позировавший в образе Гитлера, наказан судом за распространение нацистской символики

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Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ивановской области выявили факт публичной демонстрации запрещенной федеральным законодательством нацистской атрибутики. Установлено, что 31-летний ивановец на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозапись с государственным флагом нацистской Германии в период с 1935 по 1945 годы, являющийся официальным государственным символом Третьего Рейха.

По материалам, собранным оперативниками, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Материалы данного дела были направлены в Советский районный суд г. Иваново. Сегодня, 1 августа, состоялось его рассмотрение. На гражданина по решению суда наложен административный штраф в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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