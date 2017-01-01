Новости
Шуйскому МУП ОК и ТС согласовали крупную сделку
Она позволит городу уйти от ненадежного поставщика тепла
На вчерашнем заседании Шуйской городской думы депутаты согласовали совершение крупной сделки муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых сетей.
МУП ОК и ТС планирует приобрести трубы, отводы, изоляционные материалы, запорную арматуру и металлопрокат. Все это необходимо для модернизации котельной №9 (бывшей котельной предприятия «Шетрик»), которая в этом году возьмет на себя дополнительные объемы по поставке тепла в дома и учреждения, ранее подключенные к котельной швейной фабрики. Сейчас фабрика находится в процедуре банкротства, и котельная предприятия в последние годы была проблемным звеном в системе теплоснабжения города.
«Увеличение мощности котельной «Шетрик» позволит уйти от ненадежного поставщика тепла», - говорится в сообщении шуйской администрации.
- оцените новость:
-
(0)
- 96
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1358
-
(0)
- 4228
-
(0)
- 1572
-
(0)
- 4053