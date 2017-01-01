Новости
Книголюбам, содержащимся в ивановском СИЗО, сделали подарок
Книжный фонд библиотеки следственного изолятора пополнился более чем на 150 изданий
В библиотеку для осужденных, содержащихся в ивановском следственном изоляторе №1, состоялась безвозмездная передача книг из ивановской городской библиотеки №18.
Книжный фонд библиотеки СИЗО пополнился более чем на 150 изданий, в которые вошли произведения как современных писателей, так и русская и зарубежная классика.
«Сама по себе «классическая книга» в современном обществе с его новыми технологиями, уже не может соревноваться с «цифровым продуктом», но в местах лишения свободы книга остается одним из немногих источников развития личности, возможностью отвлечься от повседневной обыденности, источником морального отдыха человека. Именно этим объясняется большой интерес к новинкам библиотечного фонда как осужденных, отбывающих наказание в учреждении, так и подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в камере», - прокомментировала библиотекарь воспитательного отдела учреждения Наталья Вавилова.
- оцените новость:
-
(0)
- 135
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1359
-
(0)
- 4230
-
(0)
- 1572
-
(0)
- 4055