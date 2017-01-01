Книголюбам, содержащимся в ивановском СИЗО, сделали подарок

Книжный фонд библиотеки следственного изолятора пополнился более чем на 150 изданий





В библиотеку для осужденных, содержащихся в ивановском следственном изоляторе №1, состоялась безвозмездная передача книг из ивановской городской библиотеки №18.

Книжный фонд библиотеки СИЗО пополнился более чем на 150 изданий, в которые вошли произведения как современных писателей, так и русская и зарубежная классика.

«Сама по себе «классическая книга» в современном обществе с его новыми технологиями, уже не может соревноваться с «цифровым продуктом», но в местах лишения свободы книга остается одним из немногих источников развития личности, возможностью отвлечься от повседневной обыденности, источником морального отдыха человека. Именно этим объясняется большой интерес к новинкам библиотечного фонда как осужденных, отбывающих наказание в учреждении, так и подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в камере», - прокомментировала библиотекарь воспитательного отдела учреждения Наталья Вавилова.

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