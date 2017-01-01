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сегодня, 13:25
Один из микрорайонов Кинешмы на три дня останется без горячей воды
В связи с работами на теплосетях
С 3 августа в Кинешме начнут проводить ремонтно-восстановительные работы на теплосетях. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение в микрорайоне «Автоагрегат», сообщает администрация райцентра. Ремонт планируется закончить 5 августа.
ключевые слова: горячая вода теплосети ремонт
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