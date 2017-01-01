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сегодня, 13:05
В Иванове пациент ушел из больницы и пропал без вести
Дезориентирован и плохо видит – ФОТО, ПРИМЕТЫ
Вчера, 31 июля, в областном центре пропал 53-летний Трунов Павел Алексеевич. Как сообщает ПСО «Лиза Алерт Иваново», во второй половине дня мужчина ушел из здания 3 корпуса областной клинической больницы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 176 см, среднего телосложения, волосы темные, с бородой, ходит медленно, плохо видит.
БЫЛ ОДЕТ: бежевая футболка с коротким рукавом, темно-синего цвета спортивные штаны, на ногах шлепки с открытым носом.
Дезориентирован! Нуждается в помощи!
Всех, кто видел пропавшего или может сообщить информацию о его местонахождении, просьба обращаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 02, 112 (2).
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