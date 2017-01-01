Поддержанная губернатором Павлом Коньковым инициатива по расчетам платы за ОДН стала законом





В Жилищный кодекс РФ включена норма об установлении приоритета показаний коллективных приборов учета над нормативами потребляемых энергоресурсов при расчете платы за ОДН. Изменения подписаны Президентом Российской Федерации. Как подчеркнули в региональном правительстве, в поддержку этой инициативы неоднократно выступал губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Согласно подписанному документу, для справедливого начисления платы за общедомовые нужны собственники могут выбрать на общем собрании наиболее приемлемый для их дома способ начисления платежей, исходя из технической оснащенности здания – по нормативу или показателям общедомового прибора учета.

Напомним, с 1 января текущего года плата за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, вошла в состав жилищной услуги и включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения. При этом размер таких расходов не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный регионом. В результате в тех домах, где установлены коллективные приборы учета, плата за ОДН увеличилась.

В результате многочисленных обращений из регионов в Минстрой России и в Государственную Думу РФ, в Жилищный кодекс внесены соответствующие изменения.

Кроме того, как рассказали в Минстрое России, в перечень работ по капремонту включена установка комплексной автоматизированной системы коммерческого учета ресурсов. Подобные системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повышают прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, а также повышают удобство на снятие показаний приборов учета для граждан, что в свою очередь улучшает платежную дисциплину населения.

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