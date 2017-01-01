В Ивановской области ограбили ассенизатора

Подозреваемые в грабеже задержаны





В тейковскую полицию с заявлением обратился водитель ассенизаторской машины. 40-летний мужчина сообщил, что его ограбили.

Было установлено, что один из злоумышленников заказал ассенизаторскую машину для очистки колодца. Работник проинформировал клиента, что услуга будет стоить 500 рублей, на что заказчик согласился.

После выполненной работы, гражданин признался, что ему нечем расплатиться, и предложил за деньгами проехать к его другу на соседнюю улицу. Там приятель заказчика залез в кабину и вместе с товарищем стал угрожать водителю, требуя при этом 1000 рублей. Этой суммы у мужчины не оказалось, и тогда, забрав из бардачка 500 рублей, злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, ими оказались ранее судимые местные жители 38 и 36 лет.

По факту грабежа решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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