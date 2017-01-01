Новости
Обновленный Skoda Rapid: возьми и назови!
На правах рекламы
23 июля официальный дилерский центр Skoda «Радар Холдинг» открыл свои двери для всех поклонников марки, которые в числе первых в России смогли увидеть обновленный Skoda Rapid.
Модернизация коснулась как экстерьера, так и технического оснащения. Новые системы освещения повышают безопасность движения. Вспомогательные системы для водителя обеспечивают безопасность в автомобиле. Модель по-прежнему отличается невероятным простором, что, как и прежде, выгодно выделяет ее на фоне конкурентов.
Обновленный Skoda Rapid порадовал гостей новым дизайном и головной оптикой, мультимедийными системами и системами безопасности, а также яркой палитрой цветов.
Главная тема события – друзья – гармонично передала ценность автомобиля.
В день Открытых дверей автосалон превратился в маленькие мастерские. Гости презентации создавали парные футболки, декорировали бейсболки, рисовали один большой общий стенд друзей Rapid, ну и, конечно же, не забывали о главном герое вечера. В конце презентации всем гостям предлагалось наклеить наклейку «Смайл», на ту обновленную часть автомобиля, которая им понравилась больше всего.
Гости прошли тест-драйв и получили море эмоций, Skoda Rapid никого не оставил равнодушным.
РАДАР Холдинг, ул. Фрунзе, 90, тел.: (4932) 58-77-22
- оцените новость:
-
(0)
- 151
- 0
Новость дня
-
(0)
- 718
-
(0)
- 3135
-
(0)
- 1226
-
(0)
- 3311