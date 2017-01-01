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Новости

50 минут назад

Обновленный Skoda Rapid: возьми и назови!

На правах рекламы


23 июля официальный дилерский центр Skoda «Радар Холдинг» открыл свои двери для всех поклонников марки, которые в числе первых в России смогли увидеть обновленный Skoda Rapid.

Модернизация коснулась как экстерьера, так и технического оснащения. Новые системы освещения повышают безопасность движения. Вспомогательные системы для водителя обеспечивают безопасность в автомобиле. Модель по-прежнему отличается невероятным простором, что, как и прежде, выгодно выделяет ее на фоне конкурентов.

Обновленный Skoda Rapid порадовал гостей новым дизайном и головной оптикой, мультимедийными системами и системами безопасности, а также яркой палитрой цветов.

Главная тема события – друзья – гармонично передала ценность автомобиля.

В день Открытых дверей автосалон превратился в маленькие мастерские. Гости презентации создавали парные футболки, декорировали бейсболки, рисовали один большой общий стенд друзей Rapid, ну и, конечно же, не забывали о главном герое вечера. В конце презентации всем гостям предлагалось наклеить наклейку «Смайл», на ту обновленную часть автомобиля, которая им понравилась больше всего.

Гости прошли тест-драйв и получили море эмоций, Skoda Rapid никого не оставил равнодушным.

РАДАР Холдинг, ул. Фрунзе, 90, тел.: (4932) 58-77-22



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