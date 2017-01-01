Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге

С начала 2017 года это уже 16-й погибший на воде в Ивановской области





Трагедия произошла 31 июля в Заволжске. Двое приятелей отправились купаться на пляж, прихватив с собой спиртное. Уже изрядно набравшись, они решили немного отойти за территорию пляжа, чтобы поупражняться в прыжках в воду. Естественно, все предупреждения дежурившего на пляже спасателя были встречены нецензурной бранью в его адрес.

В итоге после таких «упражнений» один из друзей смог доплыть до пляжного берега, а вот другой утонул. Его тело достали кинешемские водолазы.

«Никаких видимых повреждений после извлечения трупа на нем не обнаружили, - рассказал водолаз Кинешемской ЦСС Юрий Потапов, - да и дно в этом месте практически чистое, глубина метров пять - так что ни удариться, ни зацепиться нельзя. Просто, наверное, не рассчитал свои силы: либо со спиртным, либо с водой. А вообще, есть правило: «Выпил - в воду не лезь».

По данным регионального Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности, в прошлом году в Ивановской области был установлен своеобразный трагический антирекорд. В течение года водолазы подняли на поверхность 30 утонувших в водоемах области. Пик пришелся на аномально жаркое лето. В июне было найдено и извлечено из воды 7 утопленников, в июле – 14, в августе – 3, в сентябре – 1. В октябре-ноябре погибли 5 рыбаков.

С начала 2017 года водолазами и спасателями уже извлечено на поверхность 16 утонувших жителей области, в том числе один ребенок.

По материалам spas37.ru

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