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Брань жены так обидела жителя Ивановской области, что он попытался покончить с собой
Мужчина закрылся на балконе, намереваясь ввести себе шприцем в вену воздух
Инцидент произошел в Фурманове. 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей гражданской супругой. Во время словесной перепалки женщина, нецензурно выражаясь, так обругала сожителя, что тот не просто обиделся, а решил свести счеты с жизнью.
Мужчина взял шприц и вышел на балкон, намереваясь ввести себе в вену на руке воздух. Увидев через окно происходящее, 31-летняя женщина громко закричала, и супруг, испугавшись, выронил шприц. Жена незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а те – полицию.
В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- Софоклсегодня, 11:45Ещё один. То из травмата застрелиться придумают, теперь шприцем. В таком возрасте всего-лишь из за семейной ссоры пытаться убиться?
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- lkjtrew12 минут назадКак малые дети.
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