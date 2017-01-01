Брань жены так обидела жителя Ивановской области, что он попытался покончить с собой

Мужчина закрылся на балконе, намереваясь ввести себе шприцем в вену воздух





Инцидент произошел в Фурманове. 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей гражданской супругой. Во время словесной перепалки женщина, нецензурно выражаясь, так обругала сожителя, что тот не просто обиделся, а решил свести счеты с жизнью.

Мужчина взял шприц и вышел на балкон, намереваясь ввести себе в вену на руке воздух. Увидев через окно происходящее, 31-летняя женщина громко закричала, и супруг, испугавшись, выронил шприц. Жена незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а те – полицию.

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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