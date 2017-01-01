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Новости

сегодня, 11:37

Брань жены так обидела жителя Ивановской области, что он попытался покончить с собой

Мужчина закрылся на балконе, намереваясь ввести себе шприцем в вену воздух


Инцидент произошел в Фурманове. 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей гражданской супругой. Во время словесной перепалки женщина, нецензурно выражаясь, так обругала сожителя, что тот не просто обиделся, а решил свести счеты с жизнью.

Мужчина взял шприц и вышел на балкон, намереваясь ввести себе в вену на руке воздух. Увидев через окно происходящее, 31-летняя женщина громко закричала, и супруг, испугавшись, выронил шприц. Жена незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, а те – полицию.

В настоящее время по факту произошедшего полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: самоубийство суицид попытка полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Ещё один. То из травмата застрелиться придумают, теперь шприцем. В таком возрасте всего-лишь из за семейной ссоры пытаться убиться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lkjtrew								
							
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  • 12 минут назад
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							 Как малые дети.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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