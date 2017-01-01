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Новости

21 минуту назад

Вандалы атаковали автомобиль первого секретаря Шуйского горкома КПРФ

По факту произошедшего проводится проверка - ФОТО


Об инциденте, произошедшем сегодня ночью, нам сообщил сам Алексей Чесноков – первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской думы. Неизвестные, предположительно, из баллончика с краской закрасили номерной знак и лобовое стекло. Символику КПРФ перечеркнули крест на крест.

По словам Алексея Чеснокова, по факту вандализма проводится проверка.



ключевые слова: автомобиль вандализм хулиганство
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Обычно номера закрашивают сами милицанерики на публикуемых тут фотографиях. Сегодня предоставили это право другим. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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