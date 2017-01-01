Вандалы атаковали автомобиль первого секретаря Шуйского горкома КПРФ

По факту произошедшего проводится проверка - ФОТО





Об инциденте, произошедшем сегодня ночью, нам сообщил сам Алексей Чесноков – первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской думы. Неизвестные, предположительно, из баллончика с краской закрасили номерной знак и лобовое стекло. Символику КПРФ перечеркнули крест на крест.

По словам Алексея Чеснокова, по факту вандализма проводится проверка.

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