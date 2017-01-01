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21 минуту назад
Вандалы атаковали автомобиль первого секретаря Шуйского горкома КПРФ
По факту произошедшего проводится проверка - ФОТО
Об инциденте, произошедшем сегодня ночью, нам сообщил сам Алексей Чесноков – первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской думы. Неизвестные, предположительно, из баллончика с краской закрасили номерной знак и лобовое стекло. Символику КПРФ перечеркнули крест на крест.
По словам Алексея Чеснокова, по факту вандализма проводится проверка.
ключевые слова: автомобиль вандализм хулиганство
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- Помидорина8 минут назадОбычно номера закрашивают сами милицанерики на публикуемых тут фотографиях. Сегодня предоставили это право другим.