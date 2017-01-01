Спортсменка из Ивановской области завоевала «серебро» на спартакиаде учащихся России по боксу





С 24 по 31 июля в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) прошел финал VIII летней спартакиады учащихся России по боксу. Летняя спартакиада учащихся приравнивается к Первенству России, поэтому победа на ней – весомый вклад в копилку спортивных наград.

Ивановскую область представляла воспитанница спортшколы олимпийского резерва №7 Снежана Ершова, победитель Первенства Европы 2016 года. Снежана, проведя три боя, в финале с минимальным отрывом уступила спортсменке из Оренбурга, заняв второе место.

Тренирует ивановскую спортсменку Егор Зайцев.

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