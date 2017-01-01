Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

32 минуты назад

Спортсменка из Ивановской области завоевала «серебро» на спартакиаде учащихся России по боксу


С 24 по 31 июля в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) прошел финал VIII летней спартакиады учащихся России по боксу. Летняя спартакиада учащихся приравнивается к Первенству России, поэтому победа на ней – весомый вклад в копилку спортивных наград.

Ивановскую область представляла воспитанница спортшколы олимпийского резерва №7 Снежана Ершова, победитель Первенства Европы 2016 года. Снежана, проведя три боя, в финале с минимальным отрывом уступила спортсменке из Оренбурга, заняв второе место.

Тренирует ивановскую спортсменку Егор Зайцев.



ключевые слова: спорт бокс спартакиада
  • оцените новость:
  • (0)
  • 122
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации