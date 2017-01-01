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Потерявшегося в Иванове мужчину, который мог только мычать в трубку, нашли
Добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново» рассказали, как проходили поиски
Как мы сообщали ранее, вчера около половины 11 вечера в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» поступила заявка: в районе местечка Лесное в областном центре пропал 62-летний мужчина, на телефоне, видит вокруг себя лес, как сюда попал, не помнит. Левая рука и нога не слушаются почти полностью, двигаться не может, дезориентирован.
От родных поисковики-добровольцы узнали, что раньше мужчина ходил в восточный от Лесного лес.
«В 23.00 в этот лес зашли сотрудники облспасотряда, мы начали сборы. Через некоторое время связались снова с облспасотрядом – говорят, перестал разговаривать, мычит в трубку что-то нечленораздельное», - рассказывают волонтеры.
В 00.30 группы «Лиза Алерт» были у входа в лес, но появились сомнения, что мужчина находится именно в этом лесу, так как недавно прошел поезд, а «потеряшка» его не услышал. Тогда поисковики постреляли в воздух, убедились, что мужчина их слышит - лес верный. В трубку снова стал отвечать четко, внятно, приободрился от осознания, что его спасители уже рядом.
Через час «потеряшка» стал слышать сразу несколько поисковых групп. А еще через полчаса его нашли. Добровольцы приготовили даже жесткие носилки, чтобы нести пострадавшего, но к тому времени паралич его отпустил.
В 03.30 мужчину вывели из леса и передали бригаде скорой помощи. После медосмотра мужчина отказался от госпитализации.
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Комментарии (5)
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- GraveDiggerG30 минут назадМолодцы, оперативно, гос службам бы у волонтеров поучиться.
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- Софокл16 минут назадГосслужбам не учиться надо, а работать как положено. Для учёбы у них есть институты и университеты МВД, а так же целая академия МЧС в Иванове. И лентяев с бюрократами разогнать. А то у одних время не прошло, у других вообще не их дело.
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- Fantomas17 минут назадМолодцы ребята! Грамотно, четко, профессионально! Напишите все ж таки, что с ним случилось? Интересно исключительно с медицинской точки зрения
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- Софокл10 минут назадтранзиторная ишемическая атака
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- Помидорина11 минут назадЗнакомое место. Как раз туда я всегда за опятами хожу.