Потерявшегося в Иванове мужчину, который мог только мычать в трубку, нашли

Добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново» рассказали, как проходили поиски





Как мы сообщали ранее, вчера около половины 11 вечера в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» поступила заявка: в районе местечка Лесное в областном центре пропал 62-летний мужчина, на телефоне, видит вокруг себя лес, как сюда попал, не помнит. Левая рука и нога не слушаются почти полностью, двигаться не может, дезориентирован.

От родных поисковики-добровольцы узнали, что раньше мужчина ходил в восточный от Лесного лес.

«В 23.00 в этот лес зашли сотрудники облспасотряда, мы начали сборы. Через некоторое время связались снова с облспасотрядом – говорят, перестал разговаривать, мычит в трубку что-то нечленораздельное», - рассказывают волонтеры.

В 00.30 группы «Лиза Алерт» были у входа в лес, но появились сомнения, что мужчина находится именно в этом лесу, так как недавно прошел поезд, а «потеряшка» его не услышал. Тогда поисковики постреляли в воздух, убедились, что мужчина их слышит - лес верный. В трубку снова стал отвечать четко, внятно, приободрился от осознания, что его спасители уже рядом.

Через час «потеряшка» стал слышать сразу несколько поисковых групп. А еще через полчаса его нашли. Добровольцы приготовили даже жесткие носилки, чтобы нести пострадавшего, но к тому времени паралич его отпустил.

В 03.30 мужчину вывели из леса и передали бригаде скорой помощи. После медосмотра мужчина отказался от госпитализации.

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