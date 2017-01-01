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Новости

45 минут назад

Потерявшегося в Иванове мужчину, который мог только мычать в трубку, нашли

Добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново» рассказали, как проходили поиски


Как мы сообщали ранее, вчера около половины 11 вечера в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново» поступила заявка: в районе местечка Лесное в областном центре пропал 62-летний мужчина, на телефоне, видит вокруг себя лес, как сюда попал, не помнит. Левая рука и нога не слушаются почти полностью, двигаться не может, дезориентирован.

От родных поисковики-добровольцы узнали, что раньше мужчина ходил в восточный от Лесного лес.

«В 23.00 в этот лес зашли сотрудники облспасотряда, мы начали сборы. Через некоторое время связались снова с облспасотрядом – говорят, перестал разговаривать, мычит в трубку что-то нечленораздельное», - рассказывают волонтеры.

В 00.30 группы «Лиза Алерт» были у входа в лес, но появились сомнения, что мужчина находится именно в этом лесу, так как недавно прошел поезд, а «потеряшка» его не услышал. Тогда поисковики постреляли в воздух, убедились, что мужчина их слышит - лес верный. В трубку снова стал отвечать четко, внятно, приободрился от осознания, что его спасители уже рядом.

Через час «потеряшка» стал слышать сразу несколько поисковых групп. А еще через полчаса его нашли. Добровольцы приготовили даже жесткие носилки, чтобы нести пострадавшего, но к тому времени паралич его отпустил.

В 03.30 мужчину вывели из леса и передали бригаде скорой помощи. После медосмотра мужчина отказался от госпитализации.



ключевые слова: лес поиск ПСО "Лиза Алерт Иваново"
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Молодцы, оперативно, гос службам бы у волонтеров поучиться. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							Госслужбам не учиться надо, а работать как положено. Для учёбы у них есть институты и университеты МВД, а так же целая академия МЧС в Иванове. И лентяев с бюрократами разогнать. А то у одних время не прошло, у других вообще не их дело.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 17 минут назад
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							Молодцы ребята! Грамотно, четко, профессионально! Напишите все ж таки, что с ним случилось? Интересно исключительно с медицинской точки зрения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 10 минут назад
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							транзиторная ишемическая атака								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • 11 минут назад
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							Знакомое место. Как раз туда я всегда за опятами хожу. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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