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сегодня, 10:26
В Иванове неизвестные облили краской 40 машин
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО
Сегодня утром в полицию поступило сообщение от автовладельцев с улицы Рабфаковской областного центра: неизвестные ночью облили краской несколько десятков припаркованных здесь автомобилей.
«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится поквартирный обход в поисках вероятных очевидцев происшествия. Будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося и вероятных мотивах злоумышленников», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Как нам стало известно, краска, которой облили машины, легко стирается, не оставляя следов.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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Комментарии (4)
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- ataman19651956 минут назадЭти тунеядцы никогда ни в чём не разберутся и ни кого как всегда не найдут,они только бюджет прожирать умеют,лодыри.
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- Peshehod54 минуты назадПросто эти ведра в гаражи надо ставить...
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- IvZ10 минут назадДа, да в гаражи, которые сейчас активно сносят, или на стоянку, где вечером поставил целую, а с утречка забрал царапанную или вообще с вмятинами.
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- Помидорина6 минут назадНу и что что поцарапана. Главное чтоб ездила!