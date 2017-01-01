В Иванове неизвестные облили краской 40 машин

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО





Сегодня утром в полицию поступило сообщение от автовладельцев с улицы Рабфаковской областного центра: неизвестные ночью облили краской несколько десятков припаркованных здесь автомобилей.

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится поквартирный обход в поисках вероятных очевидцев происшествия. Будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося и вероятных мотивах злоумышленников», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



Как нам стало известно, краска, которой облили машины, легко стирается, не оставляя следов.



Фото: пресс-служба регионального УМВД

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