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Новости

сегодня, 10:26

В Иванове неизвестные облили краской 40 машин

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО


Сегодня утром в полицию поступило сообщение от автовладельцев с улицы Рабфаковской областного центра: неизвестные ночью облили краской несколько десятков припаркованных здесь автомобилей.

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится поквартирный обход в поисках вероятных очевидцев происшествия. Будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося и вероятных мотивах злоумышленников», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Как нам стало известно, краска, которой облили машины, легко стирается, не оставляя следов.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ataman196519								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Эти тунеядцы никогда ни в чём не разберутся и ни кого как всегда не найдут,они только бюджет прожирать умеют,лодыри.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Peshehod								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Просто эти ведра в гаражи надо ставить...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, да в гаражи, которые сейчас активно сносят, или на стоянку, где вечером поставил целую, а с утречка забрал царапанную или вообще с вмятинами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ну и что что поцарапана. Главное чтоб ездила! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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