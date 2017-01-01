В Иванове спасатель забрался на балкон 5 этажа, чтобы помочь глухонемому ребенку





В пятницу утром на пульт дежурного поисково-спасательного отряда поступило тревожное сообщение о том, что глухонемой ребенок в Иванове закрылся в квартире не так, как ему объяснили родители. И теперь они вынуждены беспомощно стоять на лестничной площадке.

«Из рассказа родителей мальчика, который может общаться практически только на жестовом языке, они также страдают глухотой и не очень понятно разговаривают. Нам удалось узнать, что, уходя из дома, они попросили запереть за ними дверь, а он запер не только на замок, но и на щеколду, которую, естественно, снаружи открыть невозможно,- рассказывает старший смены Виктор Коротенко. - Мне пришлось с помощью штурмовки с балкона соседей подняться на балкон 5 этажа и, проникнув в квартиру, открыть дверь перепуганным родителям. Кстати, ребенок в это время преспокойно смотрел телевизор и даже не обратил на меня внимания, когда я прошел мимо его».



По материалам spas37.ru



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