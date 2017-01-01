В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов

Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО





Трагедия произошла 31 июля около 22.30 на улице Шубиных областного центра. 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», сбил двух мужчин, переходивших дорогу вне «зебры». После этого «ВАЗ» врезался в припаркованную у края проезжей части иномарку «Ауди-80».

В результате ДТП один из пешеходов, мужчина 1968 г.р. с травмами головы, перелом голени, в шоке 1 степени доставлен в ОКБ. Второй, мужчина 1990 г.р. от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД

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