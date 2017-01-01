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27 минут назад
В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов
Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО
Трагедия произошла 31 июля около 22.30 на улице Шубиных областного центра. 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», сбил двух мужчин, переходивших дорогу вне «зебры». После этого «ВАЗ» врезался в припаркованную у края проезжей части иномарку «Ауди-80».
В результате ДТП один из пешеходов, мужчина 1968 г.р. с травмами головы, перелом голени, в шоке 1 степени доставлен в ОКБ. Второй, мужчина 1990 г.р. от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
Фото: УГИБДД
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Комментарии (2)
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- Alexander Umnikov18 минут назаддва дебила, вероятно, пьяные переходили дорогу в неположенном месте, второй дебил, малолетний, гнал, скорее всего, не видя границ. В общем, все нашли друг друга.
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- Ивановский Маг10 минут назадна другом сайте написано, что они переходили по зебре