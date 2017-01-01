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Новости

27 минут назад

В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов

Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО


Трагедия произошла 31 июля около 22.30 на улице Шубиных областного центра. 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», сбил двух мужчин, переходивших дорогу вне «зебры». После этого «ВАЗ» врезался в припаркованную у края проезжей части иномарку «Ауди-80».

В результате ДТП один из пешеходов, мужчина 1968 г.р. с травмами головы, перелом голени, в шоке 1 степени доставлен в ОКБ. Второй, мужчина 1990 г.р. от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП пешеходы наезд гибель
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexander  Umnikov								
							
    • 
							
  • 18 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							два дебила, вероятно, пьяные переходили дорогу в неположенном месте, второй дебил, малолетний, гнал, скорее всего, не видя границ. В общем, все нашли друг друга.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							на другом сайте написано, что они переходили по зебре								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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