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54 секунды назад
В Иванове добровольцы выезжают на поиск дедушки, который потерял ориентацию и лишь мычит в трубку
В областном центре в районе местечка Лесное потерялся дедушка. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Иваново», он лежит на земле, будучи дезориентированным. Телефон на связи, однако сейчас пожилой мужчина окончательно перестал говорить – только мычит в трубку.
«Пока мог говорить, сказал, что отказали ноги. Видимо, его разбил инсульт, счет идет на часы», - сообщают добровольцы. Группы волонтеров-поисковиков уже формируются.
ключевые слова: поиск розыск добровольцы "Лиза Алерт"
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