В Ивановской области затонул дорогостоящий катер

На месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС





Сегодня в 16.45 от рыбака в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Волге неподалеку от населенного пункта Утес в Приволжском районе затонул катер. По словам звонившего очевидца, судно ушло под воду очень быстро.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец затонувшего катера. Как выяснилось, он дал его покататься своему приятелю. А тот во время речной прогулки наткнулся на какое-то препятствие, образовалась пробоина, и катер быстро пошел ко дну. Глубина в том месте - свыше 15 метров. Судоводитель прыгнул в воду и вплавь добрался до берега. После этого мужчина отправился в Иваново, чтобы там, как он сам пояснил полицейским, найти тех, кто помог бы ему достать со дна дорогостоящий катер (владельцу он решил пока ничего не говорить, так как было стыдно за то, что натворил).

В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, пассажиров на катере не было. Поиски затонувшего судна продолжаются. По факту произошедшего полиция проведет проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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