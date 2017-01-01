В Вичуге память о Великой Отечественной войне погребли под слоем мусора

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Сквер дворца культуры Машиностроителей в Вичуге превратился в настоящую помойку. Едва ли не у подножия памятника рабочим завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также у других монументов (а всего их 6) валяются горы мусора.

Фото подтверждения в нашу редакцию прислал местный житель Сергей Ковшов. По его словам, такую грязную картину вичужане наблюдают уже вторую неделю. Пустые бутылки и банки из-под алкоголя, всевозможные пакеты, бумага, мусор из-под съеденного и выпитого, как из рога изобилия, вываливается из урн, расположенных возле скамеек. По подсчетам Сергея всего в сквере 10 ёмкостей. Но их явно не хватает. По всей видимости, и потому, что мусор оттуда не вывозится.

Кстати, уборкой территории сквера занимается муниципальное предприятие «Зеленый город».

Фото: Сергей Ковшов

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