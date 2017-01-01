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вчера, 18:03ЧП на детских аттракционах в парке Степанова в Иванове
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После ЧП на «Бобовой горке», в ивановских парках проведут внеплановые техосмотры аттракционов
Как сообщил сегодня директор ивановского парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова Рубен Асланян, решение о дальнейшей эксплуатации аттракциона «Бобовая дорога» будет принято после дополнительного технического обследования. Проведет его специализированная аккредитованная организация из Ярославля. Внеочередное техническое освидетельствование аттракциона назначено на 1 августа.
Напомним, инцидент на «Бобовой дороге» произошел 28 июля около 7 часов вечера после окончания цикла катания во время торможения: поезд остановился на нештатном месте со смещением головного вагончика. Попросту говоря, кабина сошла с рельсов. Посетители аттракциона (трое детей и женщина) были эвакуированы. Никто не пострадал.
Дефект был устранен персоналом парка, но, тем не менее, дальнейшая эксплуатация аттракциона приостановлена. «Сбой в работе аттракциона связан с тем, что одно из страховочных колес переднего вагончика вышло из строя», - объяснили сотрудники парка. Отметив, что на каждом вагончике установлено по 6 страховочных колес, поэтому падение вагончиков с рельсового пути во время катания абсолютно исключено.
Как сообщил председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов, на территориях муниципальных парков культуры и отдыха в текущем сезоне работает более 50 аттракционов. Все они перед открытием летнего сезона 2017 года прошли техническую проверку специально аккредитованных организаций и допущены к работе на основании соответствующих актов надзорных органов. Документы, разрешающие эксплуатацию каждого аттракциона и подтверждающие его соответствие нормам безопасности, в обязательном порядке есть у каждого руководителя городского парка. Тем не менее, по словам Сергея Фролова, сегодня всем руководителям муниципальных парков рекомендовано провести внеплановые осмотры электромеханических аттракционов.
Подробности инцидента на аттракционе «Бобовая горка» смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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