Кому и когда в Иванове будут раздавать бесплатные земельные участки

Комментарий начальника отдела инвентаризации и кадастра





Как мы сообщали ранее, у города Иваново появилась свободная земля в поле, которую будут раздавать под индивидуальное жилищное строительство. Причем, бесплатно. Однако на земельные наделы могут рассчитывать далеко не все.

Земля поступила в муниципальную собственность из федеральной буквально на днях. Это три массива в районе улицы Дальняя Балинская общей площадью 13 гектаров. Земля предназначается многодетным семьям, которые имеют на нее право по закону.

«Мы проводили долгую работу в свое время по передаче земельных участков из федеральной собственности в муниципальную именно для этих целей. Участки в черте города. На данный момент мы можем приблизительно сказать, что будет сформировано около 80 участков, но это все будет решаться в процессе разработки проекта планировки», - прокомментировала корреспонденту IvanovoNews начальник отдела инвентаризации и кадастра Виктория Репнева.

Коммуникаций пока там нет, но они близко, так что технических проблем с их подведением возникнуть не должно. Участки предположительно будут сформированы в течение полугода. Но для этого нужно сначала найти средства. Поэтому в перспективе землю в этом месте многодетные семьи получат только в конце 2018 года.

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