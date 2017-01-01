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25 минут назад
Директор ООО "ИвТБС" Геннадий Симонов решил судиться с сайтом ivanovonews
О защите интересов ивановцев, оставшихся без горячей воды в "Московском" он не сообщает
Как мы сообщали ранее (со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт администрации города Иванова), причиной отсутствия несколько дней горячего водоснабжения в микрорайоне "Московский" оказалась в том числе закрытая задвижка на сетях ООО "ИвТБС".
Директор ООО "ИвТБС" Геннадий Симонов обратился с требованием опровергнуть информацию о том, что задвижка, из-за которой сотни ивановцев были без горячей воды, была закрыта на сетях ООО "ИвТБС".
В своем письме он пишет, что ООО "ИвТБС" "...никакими тепловыми сетями не располагает". Правда, тут же оговаривается, что как управляющая организация ООО ИвТБС" все-таки "...отвечает за инженерное оборудование находящееся внутри жилого дома".
По утверждению Геннадия Симонова, "...организацией, обладающей теплосетями микрорайона "Московский" является ЗАО "ИвТБС", а не ООО "ИвТБС".
Геннадий Симонов не уточняет, будет ли компенсирован ивановцам ущерб из-за того, что они несколько дней находились в своих квартирах без горячей воды из-за закрытой задвижки.
И будет ли ООО "ИвТБС" добиваться таких компенсаций путем подачи иска в суд к ЗАО "ИвТБС".
Однако Геннадий Симонов грозит подать иск в Арбитражный суд по отношению к журналистам сайта ivanovonews, поскольку информация про закрытую задвижку ООО, а не ЗАО "порочит деловую репутацию" его ООО.
Так или иначе, а информация про сети именно ООО "ИвТБС", а не ЗАО "ИвТБС" содержится в официальном сообщении администрации города Иванова.
Отметим, что временно исполняющим обязанности гендиректора ЗАО "ИвТБС" с марта 2017 года является Андрей Александрович ЖИХАРЕВ.
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