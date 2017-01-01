Более 40 пьяных водителей задержали в выходные на дорогах Ивановской области

Все правонарушители привлечены к ответственности





За прошедшие выходные дни экипажи ДПС патрулировали дороги Иванова и области, выявляя нетрезвых водителей.

В результате массовых проверок были задержаны 43 водителя, находившиеся в состоянии опьянения. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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