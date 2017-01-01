Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

21 минуту назад

Более 40 пьяных водителей задержали в выходные на дорогах Ивановской области

Все правонарушители привлечены к ответственности


За прошедшие выходные дни экипажи ДПС патрулировали дороги Иванова и области, выявляя нетрезвых водителей.

В результате массовых проверок были задержаны 43 водителя, находившиеся в состоянии опьянения. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: водители ГИБДД массовые проверки алкоголь
  • оцените новость:
  • (0)
  • 176
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области в деда и его 4-летнего внука ударила молния
				
сегодня, 15:33

				

				В Ивановской области в деда и его 4-летнего внука ударила молния 
								

					
	 Обоих с ожогами госпитализировали
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2493						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Спортсменка из Приволжска стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике
				
сегодня, 13:00

				

				Спортсменка из Приволжска стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике 
								

					
	 Установив рекорд сезона в стране в беге на 800 метров - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							778						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове осужден водитель, избивший на дороге автомобилистку
				
сегодня, 12:46

				

				В Иванове осужден водитель, избивший на дороге автомобилистку 
								

					
	 Владельцу внедорожника не понравилось, что он не смог обогнать женщину
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2591						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области подростки перевернулись на «Волге»
				
сегодня, 09:36

				

				В Ивановской области подростки перевернулись на «Волге» 
									
								

					
	 Пострадала 17-летняя пассажирка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2754						
    •