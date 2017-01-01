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сегодня, 16:08
У 7-й ивановской горбольницы в ДТП попали две автомобилистки
Одну из машин отбросило на бетонный столб – ФОТО, ВИДЕО
Сегодня у 7-й ивановской горбольницы произошла авария, в которой пострадал человек. На дороге столкнулись «Рено Дастер» и «ВАЗ» десятой модели.
ДТП случилось в десятом часу утра. Когда французская иномарка начала поворачивать, в неё врезался отечественный автомобиль. Ударившись о «Дастер», «Лада» выехала на обочину и уже там еще раз ударилась в бетонный столб.
Как следует из записи, обе машины выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора. И за рулем «Рено» и за рулём «ВАЗа» находились женщины. После столкновения медицинская помощь потребовалась водителю «десятки».
Пешеходов, к счастью, не задело.
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (6)
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- Помидоринасегодня, 16:12Господин Серёжичка Кустов! Ну найми же наконец корректора в свою организацию! Или уволь нынешнего и пригласи более опытного! Могу порекомендовать человечка...
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- Fantomasсегодня, 16:15Две автомобилистка - это шедевр!
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- Fantomasсегодня, 16:17Хорошо что люди под колеса не попали!
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- макссс45 минут назада всего то надо было кому нибудь из куриц притормозить. хорошо пешиков не зацепили
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- ник2шум37 минут назадНа моих глазах как-то на желтый попытался пролететь не курица в ВАЗе. И столкнулся с "газелью". мужики из рюмочной по соседству выбежали на грохот - испугались, что машина загорится с водителем. А он вылез - глаза как блюдца, белый весь, но целый. Спрашиваю: куда ты летел? - "думал, проскочу".
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- ЙЯdЪ41 минуту назадА не хрен на розовый летать.
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