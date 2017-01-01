У 7-й ивановской горбольницы в ДТП попали две автомобилистки

Одну из машин отбросило на бетонный столб – ФОТО, ВИДЕО





Сегодня у 7-й ивановской горбольницы произошла авария, в которой пострадал человек. На дороге столкнулись «Рено Дастер» и «ВАЗ» десятой модели.

ДТП случилось в десятом часу утра. Когда французская иномарка начала поворачивать, в неё врезался отечественный автомобиль. Ударившись о «Дастер», «Лада» выехала на обочину и уже там еще раз ударилась в бетонный столб.

Как следует из записи, обе машины выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора. И за рулем «Рено» и за рулём «ВАЗа» находились женщины. После столкновения медицинская помощь потребовалась водителю «десятки».

Пешеходов, к счастью, не задело.

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