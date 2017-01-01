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Новости

сегодня, 16:08

У 7-й ивановской горбольницы в ДТП попали две автомобилистки

Одну из машин отбросило на бетонный столб – ФОТО, ВИДЕО


Сегодня у 7-й ивановской горбольницы произошла авария, в которой пострадал человек. На дороге столкнулись «Рено Дастер» и «ВАЗ» десятой модели.

ДТП случилось в десятом часу утра. Когда французская иномарка начала поворачивать, в неё врезался отечественный автомобиль. Ударившись о «Дастер», «Лада» выехала на обочину и уже там еще раз ударилась в бетонный столб.

Как следует из записи, обе машины выехали на перекрёсток на желтый сигнал светофора. И за рулем «Рено» и за рулём «ВАЗа» находились женщины. После столкновения медицинская помощь потребовалась водителю «десятки».

Пешеходов, к счастью, не задело.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Помидорина								
							
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  • сегодня, 16:12
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							 Господин Серёжичка Кустов! Ну найми же наконец корректора в свою организацию! Или уволь нынешнего и пригласи более опытного! Могу порекомендовать человечка... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 16:15
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										+1
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							Две автомобилистка - это шедевр!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 16:17
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							Хорошо что люди под колеса не попали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 45 минут назад
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										-1
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							а всего то надо было кому нибудь из куриц притормозить. хорошо пешиков не зацепили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • 37 минут назад
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										-1
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							На моих глазах как-то на желтый попытался пролететь не курица в ВАЗе. И столкнулся с "газелью". мужики из рюмочной по соседству выбежали на грохот - испугались, что машина загорится с водителем. А он вылез - глаза как блюдца, белый весь, но целый. Спрашиваю: куда ты летел? - "думал, проскочу".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 41 минуту назад
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										-1
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							А не хрен на розовый летать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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