На улице Кузнецова в Иванове на месяц закроют движение транспорта

Как в этот период будут ходить автобусы и троллейбусы





С 1 до 31 августа в связи с капитальным ремонтом магистральных тепловых сетей, которые проводит владимирский филиал ПАО «Т Плюс», будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Кузнецова на участке от улицы 1-ой Ефимовской до улицы 2-ой Ефимовской.

Движение городского общественного транспорта будет организовано в объезд данного участка.

Автобусные маршруты № 18, 36, 43 будут двигаться:

- в направлении от площади Пушкина: улица Жарова – улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Менделеева – улица Кузнецова и далее по маршруту;

- в обратном направлении: улица Кузнецова – улица Ленинградская – улица Красных Зорь и далее по маршруту.

Троллейбусные маршруты будут следовать:

-№ 5 - Меланжевый комбинат - площадь Победы – Меланжевый комбинат;

-№ 9 - железнодорожный вокзал – проспект Шереметевский – площадь Революции – проспект Ленина – площадь Пушкина – железнодорожный вокзал.

«Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обязан установить дорожные знаки и указатели в соответствии со схемой, согласованной с Центром Дорожно-технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Ивановской области, а также в полном объеме восстановить нарушенное благоустройство по окончанию работ», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Пешеходам и водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на указанном участке.

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