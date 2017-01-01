Новости
В Ивановской области в деда и его 4-летнего внука ударила молния
Обоих с ожогами госпитализировали
В Ивановской области произошел уникальный случай: 4-летний мальчик пострадал от удара молнией.
Все случилось в Старой Вичуге на берегу реки Вичужанка 23 июля. Макар Цветков вместе с дедом отправились на берег стирать ковер. Гроза началась внезапно. Молния ударила, попала и в деда, и во внука.
Где-то около получаса оба пролежали без сознания. Когда дедушка очнулся, то не мог найти Макара. Мальчик лежал за деревом, и спустя какое-то время сам оттуда выполз.
И мужчина, и мальчик получили ожоги, их одежда почти вся сгорела. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Пострадавших доставили в Вичугскую больницу. Дед остался в реанимации, а ребенка отправили в областную клиническую - в Иваново.
Макара доставили в тяжелом состоянии и положили в палату интенсивной терапии. После удара молнией необходимо комплексное исследование, поскольку повреждения от такой травмы бывают многочисленными. Однако в этой ситуации медиков особенно удивили два фактора. Во-первых, Макар фактически отделался легким испугом. После продолжительного обследования в палате интенсивной терапии выяснилось, что существенных повреждений у ребенка нет, только ожог на спине. Кстати, ребенок так и не понял, что с ним случилось. Во-вторых, удивил характер травмы.
С подобными случаями ивановские медики не сталкивались лет 15.
Подробности этой истории смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
- оцените новость:
-
(0)
- 428
- 1
Комментарии (1)
-
- Fantomas10 минут назадДай вам Бог здоровья и скорейшего выздоровления!
Новость дня
-
(0)
- 432
-
(0)
- 601
-
(0)
- 2088
-
(0)
- 2491