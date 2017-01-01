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Новости

15 минут назад

В Ивановской области в деда и его 4-летнего внука ударила молния

Обоих с ожогами госпитализировали


В Ивановской области произошел уникальный случай: 4-летний мальчик пострадал от удара молнией.

Все случилось в Старой Вичуге на берегу реки Вичужанка 23 июля. Макар Цветков вместе с дедом отправились на берег стирать ковер. Гроза началась внезапно. Молния ударила, попала и в деда, и во внука.

Где-то около получаса оба пролежали без сознания. Когда дедушка очнулся, то не мог найти Макара. Мальчик лежал за деревом, и спустя какое-то время сам оттуда выполз.

И мужчина, и мальчик получили ожоги, их одежда почти вся сгорела. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Пострадавших доставили в Вичугскую больницу. Дед остался в реанимации, а ребенка отправили в областную клиническую - в Иваново.

Макара доставили в тяжелом состоянии и положили в палату интенсивной терапии. После удара молнией необходимо комплексное исследование, поскольку повреждения от такой травмы бывают многочисленными. Однако в этой ситуации медиков особенно удивили два фактора. Во-первых, Макар фактически отделался легким испугом. После продолжительного обследования в палате интенсивной терапии выяснилось, что существенных повреждений у ребенка нет, только ожог на спине. Кстати, ребенок так и не понял, что с ним случилось. Во-вторых, удивил характер травмы.

С подобными случаями ивановские медики не сталкивались лет 15.

Подробности этой истории смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: молния ребенок ожоги
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							Дай вам Бог здоровья и скорейшего выздоровления!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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