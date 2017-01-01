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32 минуты назад
Первенство города Иваново по пэйнтболу пройдет в начале августа
6 августа состоится Первенство города Иваново по пэйнтболу. Игры будут проходить в формате «классический пэйнтбол», 3х3 человека, возраст участников - от 10 до 18 лет. Место проведения соревнований - территория пейнтбольного клуба «839» (Ивановский район, 300 метров севернее деревни Песочнево).
Для команд города Иваново и Ивановской области участие в турнире бесплатно.
ключевые слова: пэйнтбол Первенство турнир
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