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сегодня, 14:08Как в Иванове и области отметят День ВДВ
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Провокаторов и "ряженных десантников" в День ВДВ будут нейтрализовывать
Ивановская областная общественная организация «Союз десантников» по поручению руководителя Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Героя Советского Союза генерал-полковника В.А. Востротина выступила с обращением.
Региональный «Союз десантников» «призывает всех ветеранов-десантников с достоинством и честью отметить 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск, не допускать случаев нарушения правопорядка лично и удерживать от недостойных поступков своих товарищей, оказывать помощь в нейтрализации провокаторов и «ряженых десантников», которые могут попытаться испортить всенародно любимый праздник».
План официальных мероприятий в День ВДВ в Иванове и области можно узнать здесь.
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Комментарии (2)
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- Fantomas46 минут назадНужно иметь железные йайца чтобы в день ВДВ вырядиться десантником, не имея к этому отношения
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- Вахтанг Камикадзе35 минут назадНу как сказать, кем и когда лучше вырядиться... :) К примеру, в советские времена у мореманов, на день ВМФ, была традиция - отлавилвать "сухопутных" (стройбатовцев, которые в Балино да на ЖБИ-100 добирались) и крестить их в фонтане на ПлП. :) Так что, случаи они бывают разные. :)
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