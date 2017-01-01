Провокаторов и "ряженных десантников" в День ВДВ будут нейтрализовывать





Ивановская областная общественная организация «Союз десантников» по поручению руководителя Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Героя Советского Союза генерал-полковника В.А. Востротина выступила с обращением.

Региональный «Союз десантников» «призывает всех ветеранов-десантников с достоинством и честью отметить 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск, не допускать случаев нарушения правопорядка лично и удерживать от недостойных поступков своих товарищей, оказывать помощь в нейтрализации провокаторов и «ряженых десантников», которые могут попытаться испортить всенародно любимый праздник».

План официальных мероприятий в День ВДВ в Иванове и области можно узнать здесь.

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