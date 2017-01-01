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56 минут назад

Провокаторов и "ряженных десантников" в День ВДВ будут нейтрализовывать


Ивановская областная общественная организация «Союз десантников» по поручению руководителя Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Героя Советского Союза генерал-полковника В.А. Востротина выступила с обращением.

Региональный «Союз десантников» «призывает всех ветеранов-десантников с достоинством и честью отметить 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск, не допускать случаев нарушения правопорядка лично и удерживать от недостойных поступков своих товарищей, оказывать помощь в нейтрализации провокаторов и «ряженых десантников», которые могут попытаться испортить всенародно любимый праздник».

План официальных мероприятий в День ВДВ в Иванове и области можно узнать здесь.



ключевые слова: десантники День ВДВ
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 46 минут назад
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										-1
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							Нужно иметь железные йайца чтобы в день ВДВ вырядиться десантником, не имея к этому отношения 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 35 минут назад
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							Ну как сказать, кем и когда лучше вырядиться... :) К примеру, в советские времена у мореманов, на день ВМФ, была традиция - отлавилвать "сухопутных" (стройбатовцев, которые в Балино да на ЖБИ-100 добирались) и крестить их в фонтане на ПлП. :) Так что, случаи они бывают разные. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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