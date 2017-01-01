Шуйский духовой оркестр аккомпанировал в Москве солисту Большого театра

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27 июля Шуйский духовой оркестр принял участие в гала-концерте фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений «София», который состоялся в Софийском соборе (г. Москва).

В исполнении оркестра под руководством Юрия Стрепетова прозвучали классические произведения, традиционные вальсы для духового оркестра и русские романсы. Под аккомпанемент оркестра выступил народный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ, солист Большого театра Владимир Маторин.

Фото: департамент культуры и туризма Ивановской области

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