Как в Иванове и области отметят День ВДВ

План официальных мероприятий





2 августа в ивановском Сквере десантников на улице Сосневской состоятся мероприятия, посвященные празднованию 87-й годовщины Воздушно-десантных войск.

В мероприятиях примут участие руководители исполнительной и законодательной власти Ивановской области и г. Иваново, ветераны ВДВ.

Сбор участников праздничных мероприятий начнется с 10.00.

В сквере будут транслироваться песни о Воздушно-десантных войсках, выступит оркестр 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 12.00 около памятного монумента командующему ВДВ Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову начнется митинг. На нем ветеранов ВДВ поздравят командование 98-й ВДД, руководители Ивановской области и г. Иваново, представители общественных организаций. Ветеранам ВДВ, принимающим активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Ивановской области, будут вручены Благодарственные письма.

После окончания митинга состоится возложение цветов к памятному монументу и прохождение парадных расчетов десантников торжественным маршем.

Также в сквере будут развернуты учебные площадки, где гости праздника смогут ознакомиться со стоящими на вооружении ВДВ парашютными системами, средствами связи, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Всех желающих будут угощать солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.

Аналогичные мероприятия пройдут в Кинешме, Родниках, Шуе и Приволжске местными отделениями общественной организации «Союз десантников».

По данным областного военного комиссариата, сегодня в регионе проживает более 7000 офицеров, прапорщиков и солдат, которые ранее проходили службу в ВДВ.

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