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Новости

17 минут назад

В Ивановской области «ГАЗель» сбила велосипедистку

Водитель с места ДТП скрылся


ДТП случилось 29 июля около 15.40 на первом километре автодороги Богородское-Юрьевское в Ивановском районе. 44-летняя женщина ехала на велосипеде по краю проезжей части. В этот момент ее сбила двигавшаяся в попутном направлении «ГАЗель». Водитель с места ДТП скрылся. Велосипедистка получила ушибы и гематомы. Газелист – в розыске, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП "ГАЗель" велосипед
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