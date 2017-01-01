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Новости

35 минут назад

В Ивановской области 18-летний парень сам наткнулся на нож, который держала в руках его подруга

Так утверждает подозреваемая


В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в микрорайоне Шагово в Родниках с ножевым ранением груди находится 18-летний молодой человек. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

На месте происшествия была задержана подозреваемая - знакомая потерпевшего. По ее словам, между ней и молодым человеком произошел конфликт, в результате которого парень ударил ее кулаком по лицу. После этого девушка схватила со стола нож и направила его в сторону обидчика. Молодой человек был сильно пьян, его качнуло, и он сам наткнулся на лезвие ножа.

«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливая реальные обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: нож ранение полиция
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  • 32 минуты назад
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