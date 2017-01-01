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50 минут назад
В Ивановской области участились пляжные кражи
За последние дни полиция зарегистрировала три таких случая
В полицию с заявлением о краже обратился 36-летний ивановец. Потерпевший сообщил, что из его машины, припаркованной у реки Уводь, пропал сотовый телефон. Мужчина не запер автомобиль и ушел к водоему купаться. Пропажу обнаружил, только когда вернулся.
Еще один факт кражи на пляже был зарегистрирован в Вичуге. 16-летней подросток на берегу оставил свои вещи и ушел с другом купаться. После чего не обнаружил свой сотовый телефон.
Также в Ивановском районе аналогичным способом лишился мобильного телефона 13-летний мальчик.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают пляжных воров, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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