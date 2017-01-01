Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

50 минут назад

В Ивановской области участились пляжные кражи

За последние дни полиция зарегистрировала три таких случая


В полицию с заявлением о краже обратился 36-летний ивановец. Потерпевший сообщил, что из его машины, припаркованной у реки Уводь, пропал сотовый телефон. Мужчина не запер автомобиль и ушел к водоему купаться. Пропажу обнаружил, только когда вернулся.

Еще один факт кражи на пляже был зарегистрирован в Вичуге. 16-летней подросток на берегу оставил свои вещи и ушел с другом купаться. После чего не обнаружил свой сотовый телефон.

Также в Ивановском районе аналогичным способом лишился мобильного телефона 13-летний мальчик.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают пляжных воров, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: пляж кража полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 452
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации