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Спортсменка стала победительницей Чемпионата России по легкой атлетике
Установив рекорд сезона в стране в беге на 800 метров - ФОТО
Спортсменка из Приволжска Александра Гуляева стала Чемпионкой России в беге на 800 метров. Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 28 по 30 июля в подмосковном Жуковском. В церемонии открытия соревнований принял участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В чемпионате приняло участие более 400 легкоатлетов из 70 регионов России. Ивановскую область на турнире, кроме Александры Гуляевой, представляли прыгуны в высоту Михаил Веревкин и Сергей Мудров, а также спринтер Ирина Некрасова.
Александра Гуляева легко преодолела стадию предварительных забегов, хоть и не показала лучший результат. В финале приволжанке удалось не только опередить свою главную конкурентку - Светлану Улога из Татарстана, но и установить личный рекорд и рекорд сезона в стране. Результат Александры 1:58.34 стал лучшим в России за последние четыре года.
Другие представители Ивановской области Сергей Мудров и Михаил Веревкин в секторе для прыжков высоту заняли 5 и 6 место соответственно, уступив совсем немного тройке лидеров.
К сожалению, Ирина Некрасова из-за плохого самочувствия не смогла показать свои лучше результаты. В итоге в общим зачете она стала 26-й на дистанции 100 метров. В этой же дисциплине выступала уроженка Ивановской области Анна Кукушкина, ныне выступающая за Московскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Она смогла пробиться в финальную часть соревнований, но заняла лишь 8 место.
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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- Cerfo5647 минут назадПутин ответил на санкции США курортным сбором, отменой бесплатного провоза багажа, запретом анонимайзеров и VPN. Так этим пиндосам и надо!