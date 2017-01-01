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В Иванове осужден водитель, избивший на дороге автомобилистку
Владельцу внедорожника не понравилось, что он не смог обогнать женщину
В областном центре вынесен приговор местному жителю, избившему из хулиганских побуждений автомобилистку.
Преступление было совершено 15 августа 2016 года. Подсудимый, двигаясь на своем автомобиле Land Rover Discovery по улице Фрунзе, попытался, но не смог совершить обгон автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Тогда через какое-то время водитель внедорожника подрезал машину потерпевшей, заставив остановиться. Подойдя к автомобилю женщины, подсудимый начал стучать по стеклу, требуя, чтобы та вышла. Испугавшись, что водитель внедорожника разобьет стекло и повредит ее машину, женщина вышла – и сразу получила от подсудимого два удара кулаком по лицу.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал, всеми силами пытался избежать ответственности, создавая себе ложное алиби, которое, нем не менее, было опровергнуто гособвинением.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 200 часам обязательных работ. Также в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда взыскано 50 тысяч рублей.
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Комментарии (8)
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- ганссегодня, 12:58А еще надо проверить дятла на вменяемость лишить в/у пожизненно, так как такие дебилы опасны на дорогах и конфисковать авто,пущай пешком ходит
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- Помидоринасегодня, 13:04Господин Серёжиччка Кустов! Примите. пожалуйста, в штат своего коллектива корректора. Это, мне кажется. не будет для вас разорительным, но авторитет поднимет.
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- sanchez_vсегодня, 13:04Ущербное существо получило по заслугам. Жалко, что в дурку не ставят на учет - таким нужно максимально создавать проблемы.
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- Помидоринасегодня, 13:04Господин Серёжиччка Кустов! Примите. пожалуйста, в штат своего коллектива корректора. Это, мне кажется. не будет для вас разорительным, но авторитет поднимет.
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- Татьяна Гсегодня, 13:06А у нас за ложное алиби нет никакой ответственности?
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- Помидоринасегодня, 13:08Извините за дублирование сообщения. Не туда нажала видимо...
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- 003сегодня, 13:12Надо фото в интернет выкладывать.Что бы в след раз если такое существо встречается на дороге,просто уничтожать на месте.Поднял руку на беззащитную девушку.На мужика бы очко с играло 100%.В следующий раз голову проломит дятлу этому,кто-нибудь.
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- vofchikсегодня, 13:14Что-то мало? Выдать пачку презервативов, такие гандоны не должны размножатся, и в петушиную камеру.