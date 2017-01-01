В Иванове осужден водитель, избивший на дороге автомобилистку

Владельцу внедорожника не понравилось, что он не смог обогнать женщину





В областном центре вынесен приговор местному жителю, избившему из хулиганских побуждений автомобилистку.

Преступление было совершено 15 августа 2016 года. Подсудимый, двигаясь на своем автомобиле Land Rover Discovery по улице Фрунзе, попытался, но не смог совершить обгон автомобиля, за рулем которого находилась женщина. Тогда через какое-то время водитель внедорожника подрезал машину потерпевшей, заставив остановиться. Подойдя к автомобилю женщины, подсудимый начал стучать по стеклу, требуя, чтобы та вышла. Испугавшись, что водитель внедорожника разобьет стекло и повредит ее машину, женщина вышла – и сразу получила от подсудимого два удара кулаком по лицу.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, всеми силами пытался избежать ответственности, создавая себе ложное алиби, которое, нем не менее, было опровергнуто гособвинением.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 200 часам обязательных работ. Также в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда взыскано 50 тысяч рублей.

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