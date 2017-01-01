Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23 минуты назад

Сибиреязвенный скотомогильник в Ивановской области оборудован с нарушениями санитарных правил

Данный факт выявлен в ходе прокурорской проверки


В ходе прокурорской проверки было установлено, что обустройство сибиреязвенного скотомогильника на территории Ильинского района не соответствует требованиям законодательства о ветеринарии.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, территория скотомогильника (биотермической ямы) огораживается глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. Такое ограждение на территории проверяемого скотомогильника есть, однако в нем отсутствует участок длиной около 10 метров.

По результатам проверки в адрес главы Ильинского района внесено представление, которое сейчас находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: скотомогильник прокуратура
  • оцените новость:
  • (0)
  • 139
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации