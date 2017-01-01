Сибиреязвенный скотомогильник в Ивановской области оборудован с нарушениями санитарных правил

Данный факт выявлен в ходе прокурорской проверки





В ходе прокурорской проверки было установлено, что обустройство сибиреязвенного скотомогильника на территории Ильинского района не соответствует требованиям законодательства о ветеринарии.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, территория скотомогильника (биотермической ямы) огораживается глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. Такое ограждение на территории проверяемого скотомогильника есть, однако в нем отсутствует участок длиной около 10 метров.

По результатам проверки в адрес главы Ильинского района внесено представление, которое сейчас находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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