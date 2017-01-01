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Новости

51 минуту назад

Шуйской мэрии придется взять 20-миллионный кредит, чтобы частично расплатиться с Газпромом


В последние дни июля компания Межрегионгаз приостановила в Шуе подачу газа во все городские котельные из-за превышения месячного лимита.

Ограничения в объемах поставляемого газа связано с задолженностью Шуйского МУП Объединенных котельных и тепловых сетей перед ресурсоснабжающей организацией. «Долг муниципального предприятия складывался на протяжении нескольких лет, и на его финансовое состояние значительно повлияли непрофильные виды деятельности и задолженность населения за поставленное тепло. На сегодня шуяне фактически закредитованы МУП ОК и ТС на сумму около 30 млн рублей», - говорится в сообщении шуйской администрации.

Для разрешения ситуации в августе муниципалитету придется взять кредит в размере 20 млн рублей, чтобы частично погасить задолженность перед Газпромом.

Что же касается горячей воды, то ее подача в многоквартирные дома шуян возобновится с 1 августа, обещают городские власти.



ключевые слова: газ Газпром задолженность мэрия кредит котельные горячая вода
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 2 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чудеса!
    
Природные богатства страны принадлежат народу, и с народа же за них дерут три шкуры...
    
или природные богатства втихаря уже китайцам вождь продал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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