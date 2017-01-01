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сегодня, 11:43
В кинешемском отделении Пенсионного фонда России произошел пожар
В офисе загорелась оргтехника
Днем 29 июля в офисе кинешемского отделения Пенсионного фонда России произошел пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, на втором этаже здания было сильное задымление. В офисе горела оргтехника. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, из здания эвакуировали двух человек, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекались 23 человека и 9 единиц техники.
ключевые слова: пожар Пенсионный фонд
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