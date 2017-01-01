В кинешемском отделении Пенсионного фонда России произошел пожар

В офисе загорелась оргтехника





Днем 29 июля в офисе кинешемского отделения Пенсионного фонда России произошел пожар. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, на втором этаже здания было сильное задымление. В офисе горела оргтехника. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, из здания эвакуировали двух человек, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 23 человека и 9 единиц техники.

поделиться ссылкой:

