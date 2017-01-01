Житель Луха похитил велосипед и продал его знакомой за 300 рублей

Полиция задержала злоумышленника





В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель поселка Лух. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный, выставив оконную раму, проник в коридор дома на улице Октябрьской и похитил велосипед.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель Луха. От него принята явка с повинной. Со слов задержанного, велосипед он продал знакомой за 300 рублей. Полицейскими похищенное найдено и вскоре будет возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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