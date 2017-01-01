Новости
сегодня, 10:27
Житель Луха похитил велосипед и продал его знакомой за 300 рублей
Полиция задержала злоумышленника
В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель поселка Лух. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный, выставив оконную раму, проник в коридор дома на улице Октябрьской и похитил велосипед.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель Луха. От него принята явка с повинной. Со слов задержанного, велосипед он продал знакомой за 300 рублей. Полицейскими похищенное найдено и вскоре будет возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
- оцените новость:
-
(0)
- 284
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Alex Bсегодня, 10:59Супер новость для нас, в Лухе шнурки ляпни,весь поселок знать будет.