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Новости

сегодня, 10:27

Житель Луха похитил велосипед и продал его знакомой за 300 рублей

Полиция задержала злоумышленника


В полицию с заявлением о краже обратился 38-летний житель поселка Лух. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный, выставив оконную раму, проник в коридор дома на улице Октябрьской и похитил велосипед.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за кражу 36-летний житель Луха. От него принята явка с повинной. Со слов задержанного, велосипед он продал знакомой за 300 рублей. Полицейскими похищенное найдено и вскоре будет возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: велосипед кража полиция
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									Alex B								
							
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  • сегодня, 10:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Супер новость для нас, в Лухе шнурки ляпни,весь поселок знать будет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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