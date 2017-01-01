Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 31 июля





По сообщению ивановской мэрии, сегодня, 31 июля, в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах 8 Марта (ремонт ливневой канализации) и Дзержинского (подготовка к устройству парковок).

Отсыпка песчано-гравийной смеси и укладка георешетки будут идти в рамках ремонта дороги на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади продолжится вывоз снесенных аварийных деревьев, растительного слоя и грунта, разработка траншей для устройства подземной линии электроснабжения, а также вывоз шпал трамвайных путей, прокладка труб и подготовительные работы к ремонту ливневой канализации.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Дзержинского, 10 Августа и проспекте Строителей у домов 54А, 56, 60.

Ямочный ремонт проезжей части будет проходить на улицах Радищева, Соликамская и Кольчугинская (от 1-й до 2-й Минеевских).

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