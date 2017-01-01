Новости
Ивановский самбист стал чемпионом VIII Спартакиады учащихся Российской Федерации
С 26 по 29 июля в Армавире прошел финал соревнований по самбо VIII Летней Спартакиады учащихся.
Более 200 самбистов из 80 регионов страны приехали побороться за звание чемпиона. Среди спортсменов, которые завоевали право участия в финальных соревнованиях Спартакиады, только победители первенств Федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.
Чемпионом VIII Спартакиады учащихся Российской Федерации стал ивановский самбист, кандидат в мастера спорта Егор Осипов. Воспитанник тренеров Валерия Изместьева, Андрея Володина показал качественную борьбу, большую часть поединков выиграв досрочно болевыми приемами.
Уже в октябре Егору Осипову предстоит участие в Первенстве России по самбо, которое пройдет во Владивостоке.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 72
- 0