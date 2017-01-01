Ивановский самбист стал чемпионом VIII Спартакиады учащихся Российской Федерации

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С 26 по 29 июля в Армавире прошел финал соревнований по самбо VIII Летней Спартакиады учащихся.

Более 200 самбистов из 80 регионов страны приехали побороться за звание чемпиона. Среди спортсменов, которые завоевали право участия в финальных соревнованиях Спартакиады, только победители первенств Федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Чемпионом VIII Спартакиады учащихся Российской Федерации стал ивановский самбист, кандидат в мастера спорта Егор Осипов. Воспитанник тренеров Валерия Изместьева, Андрея Володина показал качественную борьбу, большую часть поединков выиграв досрочно болевыми приемами.

Уже в октябре Егору Осипову предстоит участие в Первенстве России по самбо, которое пройдет во Владивостоке.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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