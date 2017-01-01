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Новости

19 минут назад

В Ивановской области подростки перевернулись на «Волге»

Пострадала 17-летняя пассажирка – ФОТО


ДТП случилось 29 июля около 20.35 на 25-м километре автодороги Ильинское-Хлебницы в Ильинском районе. 17-летний подросток, находясь за рулем автомобиля «Волга», не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка. С травмами головы и резаной раной плеча ее доставили в Ильинскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области управлявший автомобилем молодой человек был трезв.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП подростки
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